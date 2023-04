“Ellos no eran amigos”: Gala Caldirola aclaró la verdadera relación entre Mauricio Pinilla y Mauricio Isla

La española Gala Caldirola fue una de las nuevas invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), donde fue consultada por su reciente relación amorosa con el ex futbolista Mauricio Pinilla.

Al comenzar el programa de Chilevisión, el animador del espacio, Jean Phillipe Cretton, le preguntó por el también ex jugador de La Roja y hace cuánto tiempo se conocían, ante lo que la modelo comentó que “hace un montón de tiempo, ya dimos vuelta al año”.

“Fue de casualidad en un bar, una noche que salí con mis amigas (…) Todo partió como una amistad con mucha sintonía”, detalló.

En esa línea, declaró que lo conoció cuando el ex de Gisella Gallardo estaba soltero y que “yo no sé ni cómo ni cuándo, a través de las redes sociales, se ha creado toda esta historia en la que yo parece que casi estoy metida dentro de una ruptura matrimonial cuando yo no tengo absolutamente nada que ver ahí”.

“Yo soy una mujer que respeto por ante todo a las demás mujeres (…) primero, nadie te roba al marido ni te roba a la esposa, las relaciones se rompen (…) yo no tengo absolutamente nada que ver en el pasado de Mauricio, yo solo soy su presente y no sé cómo se dio para que parezca que yo estoy metida en esta historia cuando en realidad yo no tengo nada que ver ahí”, agregó.

“Siempre he sido súper respetuosa, lo seguiré siendo y lo soy y también esa es una de las razones por las que tampoco antes de ahora quisimos mostrarnos por respeto a que todo fuera en el debido momento”, aclaró.

Con respecto a la situación con su ex, Mauricio Isla, la influencer fue enfática al señalar que “ellos no eran amigos”.

“Obviamente se conocían, compartieron en algún momento, pero es como… quiero decir, estamos en un medio en el que casi todos nos conocemos y finalmente yo con mi ex me llevo muy bien, yo le deseo lo mejor, él a mí también. No sentí ni la necesidad de tener que explicarle porque nosotros ya hace dos años que nos separamos”, indicó.