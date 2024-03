Donde hubo fuego…: Gissella Gallardo contó la verdad de su vínculo con Mauricio Pinilla

La inesperada participación de Mauricio Pinilla en Top Chef Vip Chile continúa siendo un tema bastante comentado, sobre todo por el motivo de su visita. Y es que el ex futbolista llegó a la competencia para acompañar a Gisella Gallardo en la cocina.

Lo anterior abrió una serie de interrogantes respecto de una supuesta reconciliación en la otrora pareja, la que sufrió un quiebre a mediados de 2022 y con rumores de supuestas terceras personas implicadas.

Pero el tiempo pasó y aparentemente las heridas sanaron, permitiendo que ambos entablen esta cercanía que se vio por las pantallas de Chilevisión.

¿Hay posibilidades de que resurja el amor?

Sin embargo, la verdadera pregunta es qué ocurre entre ambos y si hay algún rastro romántico en su actual vínculo.

En el programa Sígueme (TV+), el periodista Michael Roldán dio a conocer que Gissella y Mauricio no han retomado su relación, pero que ella no le cerraría la puerta a esa posibilidad.

“Gissella me dice que ellos tienen una relación cordial de mucha mucha buena onda. Me dice ‘de hecho él me está ayudando mucho en lo que es toda la pega'”, reveló.

“De verdad, sólo buena onda. No puedo decir nunca, porque el día de mañana no sé, pero hoy en día es solo eso”, habría dicho la concursante, según el panelista mencionado.

Mauricio Pinilla en Top Chef Vip Chile

Cabe recordar que la aparición del ex seleccionado nacional se llevó a cabo el pasado domingo, cuando llegó al programa culinario debido al desafío que tuvieron que enfrentar los competidores y que constaba en llevar a alguien que fuese importante en sus vidas.

“Estoy feliz de estar aquí y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos”, dijo entonces Mauricio Pinilla, quien fue el elegido de Gissella para asumir este importante rol en la competencia.

“Yo he sido ‘manduqueado’ toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad”, comentó el ex futbolista en tono de broma frente a este nuevo desafío en televisión. Sin embargo, también reveló que no fue una decisión sencilla.

“Cuando me dijo: ‘Oye, ¿te gustaría acompañarme?’ yo le dije: ‘La verdad es que no tengo condiciones’ (para la cocina). No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión… Se me fue en collera“, cerró.

Síguenos en