Ariel y las repercusiones de sus polémicas en Gran Hermano: “Mi mamá también se siente muy mal”

Ariel Wuth, el segundo eliminado de Gran Hermano Chile, se transformó en uno de los participantes más controversiales en su paso por el reality de Chilevisión.

Constantemente fue tendencia en las redes sociales debido a diferentes actitudes que tuvo dentro del encierro, así como también por conversaciones de índole sexual que fueron criticadas no solo por sus compañeros, sino que también por los usuarios.

CHV Noticias conversó con el ahora ex participante del encierro, quien realizó un mea culpa sobre su paso por Gran Hermano Chile y también se refirió a cómo lleva su madre todos los comentarios que han surgido en su contra.

Consultado por si se arrepiente de algo en su paso por el reality, Ariel confesó que “totalmente… de varias cosas que dije, cosas que no filtré en el momento adecuado y quizás reacciones que tuve que fueron equivocadas”.

“Lo explícito. Experiencias personales que no alcancé a terminar. No tenía por qué exponerlas y al no terminar de explicarlas yo, obviamente no se llegó al tema de conversación al que quería llegar y la gente terminó ese tema por mí y hoy en día es fuerte lo que está pasando”, explicó el actor de 29 años.

Las repercusiones en redes sociales

Con respecto a los comentarios en redes sociales, en su mayoría negativos hacia su persona, Wuth dijo que “en ningún momento es algo grato. En ningún momento es algo que acomode”.

“Yo creo que cada uno tiene el poder, el derecho y la validez de arrepentirse de algo, de pedir disculpas, de aprender de un error y claramente a la gente que inventó cosas por hacer daño… pucha, es difícil pedir respeto cuando uno insulta y también es difícil estar en una posición en la que no hay nada probado, no hay nada detrás de los comentarios que se hacen”, agregó.

Pidió empatía por su madre

En esa línea, y consciente de sus polémicas, Ariel aseguró que “no tengo ni un poco de vergüenza en decir que yo no he hecho nada con nadie, que no he tenido ningún problema con nadie”.

“Pedirles más empatía, quizás también asumir errores… mi mamá también se siente muy mal, más que dar pena o pedir disculpas, es lo difícil y lo poderoso que son las redes sociales hoy día… mandarles un abrazo a esas personas y que como yo estoy aprendiendo también puedan sacar algo beneficioso de lo que están haciendo”, añadió.