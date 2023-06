“Me tuvieron que reducir”: Constanza reveló en Gran Hermano Chile el episodio que la hizo ingresar a rehabilitación

Este domingo fue el exitoso estreno de Gran Hermano Chile, el nuevo reality de Chilevisión al que ingresaron 18 chilenos que lo darán todo para llegar hasta el final.

Una de las participantes es Constanza Segovia, quien luego de una vida dedicada al ballet decidió retirarse debido a la presión de dicha disciplina, dejándola devastada y, por ende, la llevó a tomar malas decisiones, como consumir cocaína.

Así, durante horas de este lunes se sentó a conversar con algunos de sus compañeros en el patio de la casa estudio y profundizó en un episodio que la marcó para siempre.

De acuerdo a lo que se puede escuchar, Constanza relató un momento en el que estaba fuera de sí en compañía de su ex, quien finalmente decidió llamar a su madre que vive en Quilpué.

“Fue brígido, mi mamá vive en Quilpué, en otra ciudad (…) tomó un bus… y yo seguía corriendo por Santiago, me escapé de mi ex, me podría haber pasado cualquier cosa… yo corría como loca y de repente me encuentro con el hermano de mi ex”, recordó.

“La actitud de él fue muy bonita porque cuando tú estas en ese episodio, tú de verdad piensas que es real… yo de verdad pensaba que me querían violar… entonces cuando alguien está en una sobredosis y te dice ‘no, no, estás loca’, eso te vuelve más loca, entonces él se me sentó y me dijo ‘sí, pero tranquila que yo estoy aquí, no te va a pasar nada'”.

Tras eso, contó que “yo me empecé a calmar y en eso levanto la mirada y venía mi mamá y yo me volví loca. Me paro, empiezo a correr y me tuvieron que reducir al suelo… en la plaza, onda delante de todo el mundo”.

Además, comentó que fue ella misma quien decidió ingresar a rehabilitación: “todo de ahí en adelante fue decisión mía porque mi mamá igual me crio como muy libre (…) para que sea realmente efectivo, tú tienes que querer”.

“Lo quise contar porque en esa etapa, cuando consumía, nunca le hice daño a alguien… nunca robé por consumir, yo siempre trabajaba (…) desde muy chica y por eso mi familia no cachaba porque me veían bien, nunca les pedí plata, vivían en otra ciudad, como que los tenía engañados… por otro lado yo estaba viviendo hueás’ brígidas”, se sinceró.

Te podría interesar: