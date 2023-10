Abogada Helhue Sukni se sincera y explica por qué defiende a ‘los malos’

Este sábado 21 de octubre se presentará un nuevo capítulo de La Divina Comida, en el que se verán grandes e inesperadas revelaciones, entre las que destacará una de Helhue Sukni, la polémica abogada y rostro de televisión.

Junto a ella estará el humorista Jorge Alís, la periodista Grace Lazcano y el actor Raimundo Alcalde, invitados con los que compartirá harta risa. Aunque también hubo uno que otro conflicto.

Y de paso, la defensora contará cómo fueron sus inicios en la justicia y cómo decidió orientar su carrera hacia el derecho penal, desde donde obtiene la mayor parte de sus clientes.

¿Cómo llegó Helhue a defender a “los malos”?

“Hice la práctica en la penitenciaria y me enamoré, me encantó porque ahí tú desarrollas todo lo que gusta en materia penal. No entregaba nunca los informes porque quería seguir alegando en la Corte“, confesó.

Y aunque todo comenzó ahí, destacó el acontecimiento que un día detonó su boom de clientes: “Un día un gallo me dice: ‘Hola, Helhue’. Y yo lo miro, y le digo hola, Ricardo. Ricardo había sido un cliente que yo tuve cuando hice la práctica, y el tal Ricardo Lira era un estafador“, indicó.

“Me dice ‘Helhue no tengo ni un peso, pero te puedo hacer un canje’, era el Instagram de antes, y me empezó a mandar gente. Entonces como yo era buena para alegar, empecé a sacarle la firma y les tiraba libertad, libertad“, agregó.

“Y empecé a alegar en la Corte. En un mes llegué a tener como 40 clientes…“, siguió detallando sobre los comienzos de su carrera. Aunque, si quieres conocer más detalles de su historia los puedes ver en el capítulo de hoy en La Divina Comida, a través de CHV.

