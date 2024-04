Impacto en Gran Hermano Argentina: Popular jugadora reveló que tiene leucemia

La jugadora de Gran Hermano Argentina Juliana Scaglione, conocida como “Furia”, reveló a sus compañeros que fue diagnosticada con leucemia.

La participante desde hace unos días comenzó a tener problemas de salud dentro del reality show, que la llevaron a abandonar la casa por unos días para realizarse una serie de exámenes.

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, le entregaron los resultados que revelaron la enfermedad.

Furia de GH Argentina reveló diagnóstico de leucemia

Durante la tarde, Scaglione reunió a sus compañeros en una de las habitaciones para comunicarles el diagnóstico.

“No tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, reveló.

Ante la mirada atónita de los demás participantes, Juliana continuó indicando que “no tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece”.

“Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos”, agregó.

A pesar del diagnóstico, la participante decidió permanecer en la competencia. “Me tengo que sacar sangre todos los meses, pero quédense tranquilos que estoy bien porque si no no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego”.

“Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes”, cerró, mientras algunos de sus compañeros trataban de contener la emoción.

