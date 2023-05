“No lo quiero agarrar pal hue…”: Chiqui Aguayo subió al columpió a concejal que estaba de público en su show

En el marco de las elecciones del Consejo Constitucional de este domingo, Chiqui Aguayo no quiso quedar fuera de la contingencia y publicó una divertida interacción que mantuvo durante una presentación con un concejal.

El comentado momento ocurrió en la comuna de La Estrella, en la Región de O’Higgins, cuando la comediante emplazó en pleno show a Gastón Fernández, quien previamente había ejercido 12 años como alcalde en dicha localidad.

En ese sentido, Aguayo preguntó quién era el alcalde anterior como parte de un chiste y logró identificar al concejal entre el público, ya que, aparentemente, estaba sentado en las primeras filas.

Así, ambos terminaron conversando y dieron pie a un cómico diálogo que saco carcajadas entre los asistentes. “Estuvo 12 años de alcalde, no le bastó y ahora es concejal… desde la perspectiva de concejal, ¿qué le falta a la comuna?”, comenzó preguntando.

“¿Y en 12 años no lo pudo hacer?”

En respuesta, el edil esbozó algunas ideas pero sin dar una respuesta concreta, en un presunto intento por evadir la pregunta, por lo que la humorista siguió consultando ‘¿pero como qué? Dígame dos (carencias en La Estrella)”.

Inmediatamente, Fernández se tomó la interpelación con humor e intentó halagar a la artista, respondiendo que “tener personas tan buenas mozas como usted”.

“Pero cómo estuvo 12 años este caballero con ese argumento tan penca”, respondió Aguayo, haciendo que el público estallara en risas.

Luego, el concejal le dijo “parece que me queire agarrar pal tandeo, ah”, ante lo cual ella respondió que “ya no lo quiero agarrar pal hue.., pero nunca me había pasado que un alcalde sea concejal”.

Finalmente, y para dar remate a la curiosa interacción, ella volvió a preguntar: “¿entonces, qué chu… le falta a la comuna”, a lo que el ex alcalde respondió que “por decir algo, le falta un banco”, ante la presión de los presentes.

“¿Y en 12 años no lo pudo hacer, por la chucha?”, disparó Aguayo, concluyendo de esta forma la conversación y sacando carcajadas entre los espectadores del show.

Mira el momento a continuación: