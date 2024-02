Influencer se disculpó tras “desatinado” post en medio de incendios: “Asumo mi error”

El influencer y modelo Jorge Chacón desató una serie de críticas en redes sociales tras compartir unas postales desde Cachagua, en medio de los incendios que afectan a la Región de Valparaíso.

El post del joven venezolano radicado en Chile incluyó tres fotografías en la playa del conocido balneario, junto al texto “playa y arena porque el sol no salió”.

Esto generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes calificaron la publicación como un “desatino” y “falta de respeto” por las víctimas de los siniestros.

Influencer se disculpa tras polémicas fotos

Minutos después, Chacón eliminó el post y emitió una declaración en sus historias de Instagram, donde asumió el “error” y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“Estas historias van cero con el fin de hacerme la víctima, todo lo contrario, y asumo completamente mi error y por eso les pido disculpas“, partió diciendo.

En ese sentido, aseguró que la polémica publicación “se hizo la semana pasada y estaba programado para subirse este domingo“.

“Esto para nada es una excusa, soy súper consciente que debo revisar cada una de las cosas que subo por el alcance que tengo y no pasar a llevar ninguna persona. En esta oportunidad fallé, no estuve pendiente de lo que subía y sobre todo por el contexto en el que estamos en Chile“, afirmó.

El influencer indicó que “es un post completamente desacertado (sic), que nada que ver. No quiero que sientan que me estoy burlando de la situación, porque es todo lo contrario”.

“No quiero que piensen que yo me siento ajeno a lo que sucede en Chile. Chile es un país que me ha dado muchísimas herramientas para tener todo lo que tengo hoy en día y me ha acogido de la mejor manera, entonces no me siento ajeno a lo que sucede”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que “me preocupa todo lo que está sucediendo y de verdad les pido mil disculpas, estoy súper consciente de mi error, de no haberme cerciorado que se estaba subiendo esa publicación y justo en el minuto que me di cuenta ya era muy tarde”.

