La actriz Javiera Contador se ganó el corazón de una parte importante del país con su personaje de la Kena, en Casado con Hijos, y con el que la siguen recordando, pese a que salió del aire hace años.

Sin embargo, tener un personaje muy reconocido también implica una gran cantidad de pedidos. Y no siempre se hacen con las mejores palabras.

Así lo sinceró Contador en el podcast Reyes del Drama, donde agradeció que aún la gente le tenga cariño a la matriarca de la familia Larraín Gómez, pero también contó experiencias no tan agradables.

“La gente ya sabe que yo hago otras cosas. No tienen la masividad de Casado con Hijos, pero por ejemplo Alma, la película, la gente me saluda mucho o me dice ‘yo vi Alma‘. Y nadie lo asocia con la Kena. Todos saben que soy yo“, indicó.

Lee también: Scarlett Johansson contra la hipersexualización de Black Window: “La trataron como un pedazo de carne”

En la misma línea comentó que, “creo que es un personaje maravilloso, siempre existe ese riesgo, pero he hecho otras cosas y voy a seguir haciendo otras más“.

“Obviamente me pasa que hay gente que es como ‘haz la Kena, que es la única hueá que te sale bien…’. Gente amorosa hay en todas partes. Y si hago otra cosa ni siquiera hay identificación. He hecho películas, he hecho muchas obras de teatro”, agregó Contador.

Pese a esto, compartió que “la Kena tiene tanta fuerza, pero cuando me dicen ‘¿puedes saludar como la Kena?’, no, porque no me sale y cuando lo he hecho me sale horrible, entonces es patético, porque se forma ese momento incómodo. Y no sale porque la Kena es con su sonido, con las pulseras, con su peluca, con su outfit”.

“Pero no me da miedo, al contrario, estoy súper agradecida y la voy a seguir haciendo, porque además en pandemia como que sale sola. Son herramientas para una actriz y hay que aprovecharlas, y me encanta hacerlo”, concluyó.

Javiera Contador y el resto del elenco de la sitcom revivieron a los personajes durante la pandemia, con divertidos videos en sus cuentas de Instagram, donde se ve a la Kena y a Tito, por ejemplo, viviendo la crisis sanitaria.