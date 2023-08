JC Rodríguez respondió a incendiario comentario de Kel Calderón por GH: “Nunca llamaría a cancelarte”

Son miles de personas quienes día a día siguen Gran Hermano Chile a través de plataformas digitales como YouTube, Twitch y X -ex Twitter-, transparentando sus opiniones respecto del desempeño de las y los jugadores, así como las polémicas que protagonizan.

De esa manera se han formado bandos muy claros que apoyan a unos por sobre otros. Tanto así que participantes como Pincoya y Coni, sumándose ahora Raimundo, han cosechado sus enormes fanaticadas que ya los postulan para la final del reality.

En ese contexto, y en un capítulo de esta semana en el estelar de Chilevisión, el animador Julio César Rodríguez hizo alusión a la comunidad tuitera con una frase que se malentendió: “Chao Twitter, que les vaya bien, seguimos”.

Esto provocó la molestia de algunos, entre ellos, la influencer Kel Calderón, quien no dudó en desahogarse en la plataforma con mensajes como el siguiente:

Pq JC se burla de la gente que sigue el programa por twitter? Aqui si que no entendi … pq eo animador se rie del publico me explican? #GranHermanoCHV — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) August 15, 2023

No pasaron muchos días para que el conductor se refiriera públicamente al hecho, aclarando su intención detrás de sus palabras y cuestionando el llamado que la joven hizo a dejar de ver el programa.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre la polémica?

En un comienzo, el periodista explicó que pese a que tiene el número de teléfono de Kel, quiso manifestar su opinión de forma pública al igual que ella.

“Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones”, comenzó diciendo.

Particularmente “ese día entendimos que estaban muy activos y por eso me despedí de ellos de esa forma“, dijo, asegurando que su intención es que el público continuara participando de esa manera.

“Te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones“, añadió.

Sin embargo, enfatizó su preocupación ante el llamado de no ver más este reality. “Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido“, argumentó.

Finalmente, Rodríguez cerró su mensaje enviándole amor y afirmando que “te tengo mucho cariño”.

Mira la respuesta de JC Rodríguez a continuación:

