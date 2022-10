“El país cambió”: Jordi Castell admitió que se arrepiente de comentario sobre el pdte. Boric cuando era diputado

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, el fotográfo y opinólogo, Jordi Castell, dio luz roja cuando al momento de ingresar al estudio, por lo que el animador, Jean Philippe Cretton, le preguntó si se arrepentía de algún comentario que haya hecho en la televisión del cual se arrepienta.

Ante esa consulta, el ex conductor de Primer Plano dijo que le hubiese gustado ser un poquito “más insolente” en los programas donde estuvo, pero que para ser “políticamente correcto” diría lo que recuerda.

“Me arrepiento una vez que estaba recién llegado al matinal Buenos Días a Todos y me pusieron en mi lugar con justa razón“, comienza relatando.

En esa misma línea, continuó diciendo “perdone señor presidente de la República, pero en ese momento mostraron una imagen del ahora presidente y en ese tiempo era diputado y yo dije que parecía guatón parrillero“.

Tanto Castell como Jean Philippe se mantuvieron unos segundos en silencio y luego el fotógrafo siguió contando su historia.

“El productor… no sé, no me acuerdo si me sacó del aire, pero me subió y me bajó, me empapeló, todo. Fue un momento incómodo porque yo estaba refiriéndome una autoridad. Dije cosas fuertes, pero fueron también interpretadas con un poquito de exceso porque también el país cambió, y enhorabuena ya no es importante que una persona, se vea gorda o flaca“, dijo el ex panelista.

Finalmente, hizo referencia a la figura televisiva que representa, diciendo que lo disculparan pero que él estaba en el espacio no por ser “políticamente correcto”. “Perdón, pero no me tienen aquí por ser igual al resto”, concluyó.