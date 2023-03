Rompió el silencio: Jorge Valdivia habló tras polémica por dichos de Daniela Aránguiz sobre Maite Orsini

Jorge Valdivia rompió el silencio este jueves tras las polémicas declaraciones de su ex esposa, Daniela Aránguiz, con respecto a su supuesto romance con Maite Orsini.

Recordemos que la ex Mekano acusó a la diputada de haber intervenido para que liberaran al “Mago” de una detención, específicamente “limpiando papeles”, lo que fue negado por la parlamentaria.

En esa línea, la legisladora utilizó sus redes sociales para responder a la modelo, desmintiendo todos los rumores que divulgó y que la vincularían con el otrora futbolista.

Por su parte, el ex seleccionado nacional fue consultado por el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, para que se refiriera al tema.

En conversación con el programa, el comentarista deportivo rompió el silencio, entregando sus primeras declaraciones al respecto.

¿Qué fue lo que dijo?

Al momento de ser abordado por la periodista, el ex futbolista saludó y fue enfático al decir que “antes que me pregunten, no puedo hablar, porque me prohibieron hablar. Entonces no”.

“Que estén bien, cuídense”, añadió, para luego seguir el camino en su vehículo.

Revisa el momento acá: