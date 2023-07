¡No lo podían creer! Así reaccionaron jugadores de Gran Hermano al verse por primera vez en pantalla

Un capítulo lleno de emociones fue el que tuvo lugar la noche de este jueves por las pantallas de Chilevisión, donde Gran Hermano Chile sorprendió a los jugadores con varias sorpresas, incluyendo una dura sanción a uno de ellos.

“Ya les había advertido que episodios como estos son motivo de sanción“, señaló el Gran Hermano anfitrión del programa, quien decidió sancionar a Francisco Arenas por empujar a la piscina a Estefanía Galeota, quien contaba con su micrófono al momento de caer al agua.

El participante expresó en conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez que “me da vergüenza la reacción, me considero responsable y lo asumo” y reconoció que “fue un impulso, no quise hacer daño“.

Por otro lado, una difícil decisión fue la que tomó Viviana Acevedo, actual líder de la casa que debía salvar a uno de los cuatro nominados para ser eliminados: Jorge, Estefanía, Constanza y Trinidad.

Así, tras verse confundida e indecisa por cual nombre escoger, finalmente decidió por Constanza. “La principal opción fue por estrategias de juego, el aporte en la casa y lo que veo“, explicó.

Sin embargo, no todo fue tensión en el capítulo ya que, por primera vez desde que ingresaron al encierro, los jugadores pudieron ver su vida dentro del reality gracias a una serie de videos que les dejó ver la producción, generando diversas reacciones, sobre todo risas y curiosidad por conocer qué es lo que mostraban en pantalla.