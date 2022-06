¡Pensó que era Kramer! Kenita Larraín revelará detalles de su reencuentro con Marcelo Ríos en PH

La numeróloga se sincerará en Podemos Hablar, donde comentará el momento en que volvió a hablar con el ex número uno del tenis. "Cuando me llama y me dice 'quiero hablar contigo', dije me está leseando".