Kike Morandé explicó tardío retorno a la TV en La Divina Comida: “No es por rogado”

La Divina Comida llegó con su décima temporada a las pantallas de CHV y trajo consigo nuevos invitados. Uno de ellos, el famoso animador Kike Morandé, que estaba desaparecido de la televisión chilena.

“Uno que creíamos que nunca iba a venir”, fue parte de lo que dijo comenzado el capítulo que compartió con Ernesto Belloni, Ángeles Araya y Bárbara Hernández, quienes compartieron sus historias en la mesa.

Y aunque ninguno de ellos había estado en el programa culinario, llamó especialmente la atención que el protagonista del espacio “Morandé con Compañía” participara. Aunque se tomó un momento para explicarlo.

¿Por qué no había estado?

“Un honor estar aquí po’. Estar en el primer capítulo. Es un programa al que no he venido nunca porque la verdad, no es por rogado, pero nunca había ido a un show”, argumentó Kike Morandé sobre su debut en La Divina Comida 10.

Y de hecho, se mostró bastante contento de formar parte del espacio televisivo: “Ahora que estoy más viejo, feliz. Aparte que es entretenido conocer todas estas caras jóvenes”, cerró.

