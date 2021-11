Este domingo por la noche se emitió un capítulo especial de Halloween en Podemos Hablar, el que contó con destacados humoristas nacionales. María José Quiroz, Gabriele Benni, Chiqui Aguayo, Ernesto Belloni y Kurt Carrera fueron los invitados al espacio de Chilevisión y sorprendieron con especiales historias.

Fue el comediante conocido por interpretar al pájaro Tutu Tutu quien entregó un particular relato. Y es que en el programa reveló que hace cinco años atrás él y su familia se vieron afectados por un hecho paranormal.

Todo ocurrió cuando se mudaron a Valle Lo Campino y fue su hijo quien comenzó a presentar los inconvenientes. Según lo que dijo en el programa, él no estaba cómodo en el lugar, algo que en un comienzo no fue entendido por parte de sus padres.

“Agustín nunca pudo dormir en su pieza, lloraba. Al principio lo retábamos (…) Le decía ‘tu pieza es bonita’, pero lloraba y lloraba”, recordó Kurt Carrera, asegurando que tuvo que tomar una decisión gracias a la cual se pudo dar cuenta de lo que en verdad ocurría.

“Al final le digo ‘voy a dormir contigo para que veas que no pasa nada’. Te lo juro, me acuesto con él y empiezo a sentir cuando se te acerca como un imán y tenía un sonido (…) Como una energía potente. Y mi hijo llorando al lado me dice ‘papá, eso es lo que siento”, le dijo el comediante a sus colegas.

La causa de este suceso paranormal

Luego de vivir esto con su hijo y contárselo a su esposa, fue ella quien decidió llevar a un “brujo” al hogar. El hombre hizo un ritual y le dio una recomendación para que esto dejara de ocurrir.

Refiriéndose al motivo de este suceso paranormal, Kurt Carrera dijo: “Era porque había una persona que había muerto en ese mismo sitio. Él hacía el camino que hacía en su día de trabajo y lamentablemente sube la escalera y se acuesta en la pieza de Agustín”.

La recomendación entregada por la persona que visitó la casa fue pintar la escalera de color ocre “para que él se pierda”. Luego de esto, “nunca más sentimos la presencia y Agustín duerme increíblemente en su pieza”.

