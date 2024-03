Leonor Varela y su nueva vida en Chile como jurado de Got Talent: “Es como volver a mí misma”

Leonor Varela, reconocida actriz chilena que irrumpió en la industria de Hollywood, es una de las jurados del próximo estelar de Chilevisión: Got Talent Chile. Un nuevo desafío en su carrera y que consolida su regreso a la televisión nacional desde 1997.

Actualmente radicada en Estados Unidos, esta artista nacional aceptó el desafío de tener un nuevo rol en la pantalla y ser la responsable de elegir a los concursantes de este programa de talentos. Una tarea que, según confesó a CHV Noticias, ha sido ardua, divertida y la ha llevado a descubrir performances que nunca antes había visto.

Asimismo, en esta entrevista exclusiva, la intérprete ahondó en su vínculo con Chile y reveló cuáles son sus estándares para evaluar a los participantes.

De Hollywood a Got Talent Chile

—¿Cómo ha sido reencontrarte con Chile? ¿Qué es lo que más extrañabas?

—Para mí, volver a Chile es un poco volver a mí misma. Me hallo con mi familia, en mi idioma, en nuestra cultura, en las comidas ricas, en las empanadas que me he comido. Todo eso ha sido súper grato.

—Y volver laboralmente también tiene un aspecto bien particular. Regresar a la televisión chilena con un programa a diario es algo que no había hecho en más de 20 años. Ha sido súper bonito y entretenido encontrarme con el equipo de acá, que es un equipo encantador; encontrarme con colegas que ya conocía, como la Diana o como Pancho.

—¿Qué se siente estar en pantalla, pero esta vez con un rol tan diferente?

—Me gusta el desafío e incluso en la actuación he pasado de un género a otro, de un idioma a otro, de una cultura a otra; y creo que en esta nueva interpretación como jurado ha sido muy entretenida, porque en el fondo es simplemente gozar y estar al servicio de los talentos.

—Siempre me cuestionaba el rol del jurado, porque quién soy yo para juzgar a otro. El arte es algo muy subjetivo. Pero ha sido muy interesante agudizar el radar en el sentir cuando alguien entrega algo que es genuino, cuando alguien tiene un talento que está desarrollado y pulido, cuando hay un talento en bruto, cuando hay algo novedoso o cuando hay algo trillado. Es una parte de mí que no había explorado.

—¿Qué tiene que tener una presentación en Got Talent Chile para conquistarte?

—Es muy difícil responder esa pregunta, porque en este programa no hay reglas, y eso es lo lindo. Creo que hay un denominador común que es la autenticidad. Un momento que está hecho con una integridad y una autenticidad de amor hacia lo que se está presentando, al tiro el público y el jurado se prende. Eso siempre un plus.

—¿Hay algún talento que ya te haya sorprendido?

—Sí, hay cosas que yo nunca había visto antes y que me sorprendieron mucho, me emocionaron y me dieron mucha esperanza en la humanidad. No quiero sonar dramática, pero realmente vi a alguien hacer cosas que yo no sabía se podían hacer y con una alegría y con una agalla francamente admirable.

—Esta es la primera vez que te veremos como jurado, ¿cómo evalúas las presentaciones desde tu experiencia como actriz?

—No solamente lo veo desde la actuación, sino que veo el show completo. He mirado y consumido mucha arte. Tiene que ser un show completo y tiene que tener un aspecto personal para que sorprenda y sea único, un aspecto auténtico. Y también tiene que tener excelencia en su propia área. Esa excelencia se ve por la dedicación, porque si es al lote o si es a último minuto, o si la persona no tiene pasta para lo que está haciendo, entonces también se queda corto.

—¿Cómo podrías definir tu rol en el jurado?

—Yo creo que soy muy sensible a lo que la persona esté transmitiendo, sin duda, tengo la piel muy delgada en ese sentido. Como que me llega todo lo que la gente da. Por otro lado, creo que soy muy exigente; soy exigente conmigo misma y por ende aplico el mismo criterio de no dejar las cosas a medias. Si alguien va a hacer algo, que lo haga a fondo. Soy exigente, pero espero siempre hacerlo con generosidad, humildad y amabilidad, porque nuevamente, yo no soy nadie para juzgar a nadie.

—Trabajo en Hollywood. ¿Sabes lo competitivo que es ese gremio? ¿Sabes la cantidad de veces que me han dicho que no? Entiendo muy bien lo que es que te digan que no y sé justamente que hay dos opciones: Se toma como un impulso a seguir creciendo o frustra y duele demasiado.

—Alguna anécdota que se pueda contar con tus compañeros del jurado

—Todos los días nos pasan un montón de cosas graciosas, pero lo que me da más risa es que Diana y yo somos muy compinches, entonces las mujeres acá tenemos mucha sororidad… lo vamos a dejar ahí.

—¿Cómo podrías expresar tu conexión con Chile?

—Mi relación con Chile es como un abrazo maternal, como un cariño de la sangre, del calorcito de la acogida, de la seguridad de sentirse en casa.

