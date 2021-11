La Divina Comida tuvo un nuevo capítulo en la noche de este sábado. En esta oportunidad, los invitados al popular programa de Chilevisión fueron Monserrat Torrent, Gonzalo Fouillioux, Álvaro Espinoza y Nicole Pérez, quien emocionó a los comensales con la historia de un duro momento familiar.

Fue en su noche como anfitriona que Pérez habló de los dos años en que estuvo viviendo en Estados Unidos luego de haber quedado en quiebra financiera. Según recordó, fue en aquel complejo instante económico que junto a su familia decidieron buscar nuevos horizontes.

“Perdimos todo y en ese momento fue como ‘¿qué más vamos a perder?’. Tomamos nuestras cosas, nuestros perros, mi mamá y dijimos ‘vamos'”, dijo la recordada “Doctora Cahuín”.

Lee también: “Te están viendo todos”: Arturo Longton reveló su “lucha interna” en El Discípulo del Chef

Con respecto a qué hacían en el país norteamericano, Nicole Pérez recordó que “habíamos comprado unas máquinas de vapor para poder hacer limpieza de autos y ese era nuestro emprendimiento”.

Si bien los planes estaban claros, los problemas no tardaron en llegar para el grupo familiar pues no tomaron en cuenta un aspecto clave del clima de Estados Unidos. “No teníamos considerado que, llegando allá, la nieve nos iba a llegar hasta acá (hasta el cuello)“, dijo la ex chica Mekano.

Por aquello, la familia no logró tener la vida que habían soñado al momento de emprender esta nueva aventura, aun cuando se trasladaron a diferentes ciudades del país para encontrar mejor suerte. “Mi marido trató de moverse en eso y no salía ninguna pega“, dijo la invitada a La Divina Comida, agregando que por diez meses estuvieron en un trabajo de limpieza de clínicas recomendada por un grupo chileno.

Lee también: El llanto de Marlen y el primer eliminado: Los momentos que deja el estreno de El Discípulo del Chef 3

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Divina Comida CHV (@ladivinacomidachv)

La emoción de Nicole Pérez

Luego de revelar los detalles de este difícil momento de su vida en Estados Unidos, Nicole Pérez se quebró al recordar lo que sufrió viendo a su hijo en medio de estas dificultades económicas.

Para referirse a eso, la anfitriona de la noche dijo que su “marido venía de una gerencia de una multinacional y yo venía saliendo de la televisión”. Y aunque reconoció que junto a él “no miramos en menos la limpieza”, pensaron que no habían ido a eso.

Tras esto, Pérez dio paso a la emoción. “Estábamos cansados. No era como estar acá. Que de repente tu hijo te dijera ‘mamá, cómprame un chocolate’ (y decirle) ‘es que no puedo ahora’. Después de haber tenido PlayStation, millones de cosas“, mencionó.

Finalmente, el grupo familiar retornó a Chile luego de no haber tenido suerte en aquella nación.

Lee también: Víctor “Zafrada” Díaz reveló qué hará con los $15 millones que ganó en El Discípulo del Chef

Reacción en redes sociales

Pero más allá de esto, en redes sociales comentaron la participación de Nicole Pérez por otro tema que fue revelado por ella misma: Sus gustos en la cocina. Y es que en la primera noche dejó en claro que es “mañosa”.

“Yo soy súper, hiper, recontra mañosa para comer”, confesó luego de tener que probar el humus ofrecido por el actor Álvaro Espinoza en su cena, que se realizó durante la primera noche del nuevo capítulo.

Tras esto, otro episodio de este tipo fue protagonizado por ella, pues confesó que no consume legumbres. “Pero ya que lo haya probado, es mucho… Y me gustó”, señaló.

Lee también: Álvaro Espinoza recordó su detención en cumpleaños que superó aforo: “Alguien que me denunció me tenía mala onda”

Todo esto fue comentado en redes sociales, en donde los usuarios se refirieron a las “mañas” de quien buscó convertirse en la mejor anfitriona de la noche. Algunos de los mensajes están a continuación:

Me carga lo mañosa para comer de Nicole y al final se lo come todo #LaDivinaComida — leticia cuello (@letiangeli) November 14, 2021

El problema de la Nico no es que sea mañosa es comer con cara de asco, como si le dieran 💩 #LaDivinaComida — Bernura (@BernuraSauria) November 14, 2021

#LaDivinaComida como tan desagradable la Nicole Pérez! …no come ni una wea!! Te creo la Monto, q es vegana, yaaa, cosas distintas, lo paso hasta ahí, pero esta otra no come nada, nada le gusta!.. eso ya no es maña es maleducada! — Pattyta ❤️💙 (@pattytangelica) November 14, 2021

Alguien. Que me diga que come la nicole 🤡??? #LaDivinaComida — Israel (@Israel_gaez) November 14, 2021