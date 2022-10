Luis Pedraza responde a críticas por abandonar la iglesia evangélica: “Ser juez es el problema de muchos”

El cantante chileno Luis Pedraza estuvo invitado en el reciente capítulo de La Divina Comida, de Chilevisión, donde explicó sus razones para abandonar la iglesia evangélica.

“Ahora me considero cristiano nada más. No me considero de una religión específica, porque siento que la religión le hace mal al ser humano”, señaló el artista.

Asimismo, recordó cuando fue nombrado como pastor de una iglesia. “Fue súper heavy, porque veían el espíritu de liderazgo en mí y dijeron ‘este cabro tiene pasta’”, añadió el músico, quien predicó esta religión durante cinco años.

“Estuve a cargo de una congregación de gente adulta y yo con 23 años, y qué le iba a enseñar a la gente con 23 años. Renuncié, porque desde que me nombraron pastor fue una mochila gigante en mi espalda siendo muy joven”, concluyó.

Pedraza responde a críticas

Luego de la emisión del capítulo, Pedraza utilizó su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes de cariño que recibió tras su participación en el programa de Chilevisión. Sin embargo, también respondió a quienes criticaron sus dichos sobre la religión.

“Palabras que tarde o temprano le pesarán”, comentó una usuaria, a lo cual el artista contestó tajantemente: “Ser juez es el problema de muchos. Saludos”.

No obstante, hubo un comentario que generó un amplio debate en la red social. “Me decepcioné, puedes cantar hermoso, cocinar divino… pero el llamado de servir a Dios a tu corta edad como pastor no se cuestiona. Que Dios te bendiga”, señaló.

Ante esto, el ex participante de Rojo sostuvo que “no es mi interés que me tengas en un pedestal. Soy un ser humano igual que tú, con muchos defectos. Pero tengo paz. Y Dios me ama, igual que a ti. Él no te decepciona”.

“Mejor hazte una opinión de mi, el día que me conozcas. Sino es muy superficial”, agregó.