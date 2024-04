Tras confuso incidente: Así es la lujosa casa que Marcianeke arrienda en Colina

El cantante urbano Marcianeke se vio involucrado este lunes en un confuso incidente en la lujosa casa que arrienda en la comuna de Colina.

“Me están apuntando con una pistola, que tengo cinco minutos para salir de la casa”, advirtió el artista en una de las frases que se le escuchó decir en una transmisión en vivo, la cual capturó parte del grave altercado.

Tras los hechos, fueron detenidas tres personas. Uno de ellos el dueño de la propiedad, quien acompañado por otros dos sujetos intentaron amedrentar al cantante para que la abandonara de forma inmediata.

Marcianeke mostró su casa de Colina en 2022

En noviembre de 2022, Marcianeke fue protagonista del segundo capítulo de Urbanos a Prueba de Chilevisión. Conducido por Diego González, el artista fue sometido a un día en la Vega Central de Santiago, donde hasta tuvo que improvisar rimas para vender frutas y vegetales en el mercado.

En una instancia más íntima, el cantante también conversó sobre la relación que tiene con su familia, abordó el trabajo que desempeñaba antes de dedicarse a la música y, por supuesto, sobre su vida amorosa, su carrera musical y las distintas colaboraciones que tiene en mente.

Sin embargo, dentro de las escenas más llamativas del episodio, estuvo el recorrido que hizo el autor de Dímelo Má junto al comunicador por su casa en la comuna de Colina.

¿Cómo es la casa de Marcianeke en Colina?

El oriundo de Talca mostró en exclusiva su nuevo hogar que, según las imágenes, cuenta con amplias dependencias, un vasto y frondoso jardín, un jacuzzi y una cancha de tenis que, según dijo por aquel entonces, se transformará en una de fútbol.

“¿Tu vida está más tranquila ahora, o no?”, preguntó González mientras caminaban por el patio. “Sí, estoy más piola ahora. (…) He estado más en la casa, he tratado de no salir tanto”, respondió Marcianeke.

