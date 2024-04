¿Matrimonio entre Maite Orsini y Jorge Valdivia? Papá de Orsini la habría “echado al agua”

Maite Orsini y Jorge Valdivia continúan más enamorados que nunca y, aparentemente, con planes de formalizar su relación oficialmente, ya que se reveló que los tórtolos estarían planificando casarse.

Así lo expuso la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Sígueme de TV+, quien aseguró que la diputada ya habría hecho la presentación formal del ex jugador de La Roja.

“Maite Orsini le presentó a su papá a Jorge Valdivia“, afirmó Gutiérrez.

En esa misma línea, la periodista detalló: “Almorzaron el fin de semana. Ya sabemos que Jorge se lleva muy bien con la mamá, Maite Pascal, o sea, regio y estupendo, de hecho él hasta sin la Maite va a ver a la suegra; pero no conocía al suegro”.

Jorge Valdivia a la espera del divorcio con Daniela Aránguiz

Pero los planes de contraer matrimonio se mantienen parados según la comunicadora, ya que estarían esperando que Jorge Valdivia se divorcie de su ex esposa, Daniela Aránguiz. Sin embargo, la noticia fue supuestamente confirmada por el papá de Maite.

“De hecho, Ricardo Orsini comentó a su entorno cercano, medio en broma y en serio, porque es productor de eventos, que ‘parece que me va tocar producir el matrimonio de mi hija'”, expresó Cecilia en referencia a Orsini.

En cuanto la disolución del compromiso con Aránguiz, la periodista aseveró que: “Ojo con los tiempos, aún no sale el divorcio, no han llegado a acuerdo en nada, por eso se la hecho más lento. Por lo que, obviamente, tiene que determinar el tribunal y no las partes involucradas”.

Síguenos en