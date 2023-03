En nuevo capítulo de la Divina Comida, Marcela Sabat le explicará a Karol Lucero por qué fue funado

Este sábado 25 de marzo se estrena un esperado nuevo capítulo de La Divina Comida, por las pantallas de Chilevisión.

Al episodio están invitadas cuatro reconocidas figuras: La ex senadora Marcela Sabat, el doctor Ramón Yuc Kong, la locutora radial Evelyn Bravo y el presentador de tv y locutor radial Karol Lucero.

Este último se sinceró en el capítulo, revelando que “todavía no entiendo” las razones de la funa pública en su contra: “No he hecho nada malo, porque no tengo nada que ocultar”.

Recordemos que en julio de 2019 se viralizó un video donde Karol Dance tocaba la zona íntima de Manelyk Gonzáles, una participante del reality Resistiré.

Además, en marzo de 2018, en pleno streaming de su programa en Radio Carolina, se veía al conductor poniendo caras y moviendo los ojos. Luego se ve aparecer a una persona bajo su mesa, a la que le agarra la cabeza, para sacarla del video.

“Todavía no entiendo”

En ese contexto, al escuchar las palabras del influencer más conocido como Karol Dance, Marcela Sabat lo acusó de tomarse el tema “con liviandad”. “Ese es a lo mejor el mea culpa que tienes que hacer. Es una mala talla porque es machista, es súper sexista”, le señaló.

“Ahí discrepo contigo, porque primero ¿cómo sabes que era una mujer si no se ve quién es la persona?”, respondió el ex chico Yingo respecto al video de Radio Carolina.

“Y la persona que estaba ahí lo hizo por su propia voluntad, ¿por qué ella no pudo haber decidido hacer esa broma? Y yo solo fui parte de eso”, añadió, afirmando que él estaba siendo juzgado por ser conocido.

Al respecto, le dijo a Sabat que “lo llevaste para el lado sexista, como que hay que terminar con ese tipo de cosas o normalizarlo. Yo cuando explotó este vídeo yo inmediatamente ofrecí disculpas, hice el mea culpa y recibí una sanción radial, y dos años después es la funa, ¿es eso para ir a una marcha con un cartel contra alguien que lo hace?”.

“Entonces mi pregunta es ¿qué más tenía que hacer o qué me tenía que pasar para que eso se olvidara?”, continuó argumentando, mientras que la ex senadora respondió “dejar de tomarlo como natural, dejar de tomarlo como normalidad, como que es una talla, qué risa”.

“Yo creo que ese es el problema, las personas que lo toman a la gravedad como tú, como si fuera una ofensa sexual o sexista es donde está el error, pero ese error ya no es mío, es de ustedes como lo interpretan”, cerró Lucero.