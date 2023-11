Chino Ríos aseguró “ser millonario” y que no traspasará herencia a sus hijos: “No quiero arriesgar”

El destacado ex tenista Marcelo Ríos fue uno de los invitados al nuevo capítulo de la quinta temporada de Podemos Hablar y se mostró más sincero que nunca al hablar sobre su nueva vida en Estados Unidos.

En su faceta más sensible, el “Chino” entregó detalles de la demanda por difamación que realizó en contra de su vecino en Florida, admitió que su relación con Paula Pavic está desgastada y habló sobre el vínculo que tiene con sus hijos.

En ese sentido, Marcelo reveló que sintió temor cuando nacieron sus trillizos, pues vivió por cerca de tres meses la incertidumbre de no saber si iban a vivir. “Era fuerte y tú piensas que vas a llegar un día y tu hijo no va a estar”, expresó.

Marcelo Ríos: “Soy millonario, (pero) no quiero ser más millonario”

Afortunadamente, según contó, “gracias a Dios no pasó nada”. “Hoy día (la más pequeña) es la más fuerte, a la que no le pasa nada, la más chora, la que no se enferma, la que va a todas”, añadió.

Ahora, cuando todos gozan de buena salud, Ríos se refirió al presente de su familia y a la hipotética herencia que podría dejarles. “Me levanto, voy al gimnasio, estoy en mi casa, hago las cuestiones que debo. Muy relajado, muy relajado, porque… Me fue muy bien en lo que fue mi carrera“, relató.

“Si bien soy millonario, no quiero ser más millonario, quiero vivir con lo que tengo y con eso yo creo que estoy bien. No quiero arriesgar todo lo que tengo y poder perderlo”, agregó, en conversación con Julián Elfenbein.

Marcelo Ríos y la herencia a sus hijos: “Quiero disfrutarla con ellos”

Respecto al traspaso de sus bienes, el ex tenista fue bien claro: “Yo quiero gastármelo todo, pero con ellos, disfrutarlo con ellos”, aseveró. “Mi papá se murió, no me dejó ni uno, pero lo pasamos la raja. Pero a lo que sí voy es que no quiero arriesgar todo lo que tengo por hacer un negocio“.

Marcelo “Chino” Ríos estará este viernes 24 de noviembre en el panel de Podemos Hablar de Chilevisión, junto a la árbitra Cindy Nahuelcoy, la ex Mekano Romina Sáez y el actor Felipe Izquierdo, con quiénes compartirá en elPunto de Encuentro.

