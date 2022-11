“No había viejo como el mío”: María José Quintanilla recordó los 2 consejos que su padre le dio antes de morir

Un conmovedor relato fue el que entregó María José Quintanilla tras recordar a su padre en el capítulo más reciente del programa Pero con Respeto de Chilevisión.

En conversación con Julio César Rodríguez, la comunicadora se refirió a la repentina pérdida que sufrió cuando tenía 18 años, asegurando que “no había viejo” como el suyo.

Tras ser consultada por el conductor sobre cómo afrontó el deceso, la cantante comenzó revelando que “no hay etapa de la vida donde uno no sufra la pérdida de su papá”.

“Era un guerrero con todas sus letras”, agregó, comentando que, a pesar de venir de una familia muy humilde, “él le dio una vuelta a todo lo que le tocó vivir y sonreía incluso cuando el dolor por su enfermedad era mucho”.

Los dos consejos que le entregó

Con el correr de los minutos y visiblemente emocionada, María José Quintanilla confesó que su padre, fallecido en 2008 a causa de una enfermedad inflamatoria en las articulaciones, le pidió hacer dos cosas cuando él ya no estuviese.

La primera, de acuerdo con la artista, fue que “nunca dejara de ser quien era”, mientras que la segunda fue que “siempre saliera a la vida con mucha pachorra”, aseguró la ex Rojo.

Además, agregó que siempre le decía que “levante la cabeza porque usted no le ha robado a nadie, no le ha mentido a nadie, no le ha hecho daño a nadie así que me camina con la cabeza en alto”.

Finalmente, y para cerrar su emotivo testimonio, la conductora de televisión reconoció que todavía lo extraña y que le dan “ganas de pegarle un telefonazo y decirle: “¿Qué opinas de esto?”.