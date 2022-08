La furia de Marisol Pierola en la preparación de un postre: “Siento que es un boicot”

Además del infartante capítulo de eliminación que se vivió este domingo en El Discípulo del Chef, se produjo un tenso momento en las cocinas del programa de Chilevisión.

El instante fue protagonizado por la participante del equipo azul, Marisol Pierola, quien cuando estaba en plena prueba por la inmunidad desató su furia.

Cuando quedaban solo 30 minutos para terminar el menú que degustaron los invitados al recordado matrimonio de Marcelo “Chino” Ríos y Giuliana Sotela, la ex concursante de Bake Off Chile se enojó por tener que cocinar un postre que no quería preparar.

La chef China Bazán le había encargado hacer uno de los postres, sin embargo, ella manifestó que solo hizo “molidos de galletas”.

“Me han tenido toda la mañana con esta hue… (sic). No sé, siento que es un boicot esta hue… (sic). Debería estar preparando un postre”, señaló enojada, a lo que Tutú le respondió “pero estás preparando un postre po'”.

“No”, replicó ella. “Esto no es un postre para mí. Esta es una opción de un postre. A mí no me preguntes nada porque estoy con toda la hue… y voy a hablar por puras leseras”, añadió.

“Cómo voy a estar todo el capítulo haciendo una hue… (sic) de masa por estar ayudando a los demás. Hoy día yo no hice nada. A mí la chef China me dio el postre completo a mí y no sé por qué después la Tutú estaba conmigo. Y después terminé haciendo molidos de galletas para decorar el postre”, dijo en la entrevista, desatando la sorpresa de Vidaurre.

Revisa el momento haciendo clic en este link o en la imagen a continuación:

Finalmente, el equipo verde ganó la inmunidad, debiéndose enfrentar los equipos azul y rojo en la competencia de eliminación.

Luego de una difícil prueba, el equipo rojo fue el perdedor, por lo que Sergi Arola debió enfrentar “La decisión del chef”, eliminando a Jacqueline Pardo.