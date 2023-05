“¿Por qué no me dejaste morir?”: Mauricio Flores revela el crudo momento en que su hija despertó de ACV

Fue el 29 de marzo cuando el comediante Mauricio Flores impactó con la noticia que remecía su vida, y es que su hija Danika había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que la mantuvo en estado de riesgo y con pronóstico reservado.

Agradeciendo el apoyo y pidiendo oraciones para la joven, el humorista actualizaba la información sobre la estudiante de Obstetricia. Un proceso complicado que no solo afectó a su familia, sino que además a personas cercanas como lo es Paty Cofré, colega y amiga de Flores.

Toda esta situación será relatada por el propio Flores en un nuevo capítulo de Podemos Hablar a las 22:30 de este viernes. En el espacio de Chilevisión, no solo abordará lo que ocurrió durante la emergencia, sino que además un hecho que lo dejó marcado luego que su hija despertara del ACV.

En una cronología, el comediante contó que el pololo de su hija fue clave para su sobrevivencia.

“Danika está estudiando para ser matrona, y con los años estudiando ha adquirido conocimientos. Ella ese día le dijo ‘Benjamín (su pololo), llévame a la clínica porque me va a dar un ACV’“, contó.

“Mi hija empezó con convulsiones en la casa, en el auto y luego en la clínica. Benjamín se demoró 7 minutos en un trayecto de 25 hasta la Clínica Alemana de Chicureo, cuando la estabilizaron la mandaron para la de Vitacura. Si no hubiera sido por la pronta reacción de Benjamín la historia hubiera sido diferente“, añadió Flores.

Sobre cómo se enteró de este suceso, el humorista reveló que fue su hijo Danko quien le advirtió, relatando que fue como un “balde de agua fría; sentir la angustia de que se te puede morir, el trayecto de mi casa la clínica se me hizo eterno, pensando que se me podía morir, que no había hablado con ella y tal vez no lo iba a poder hacer más, que nunca más iba a escuchar su voz”.

Situación diferente a cuando supo que su hija había despertado y que fue gracias a un llamado de la pareja de la joven.

“Ella despertó revelándose contra la situación diciéndole a su mamá ‘por qué no me dejaste morir, yo no quiero vivir así’. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto”, expuso Flores con emoción.

Este relato y los de los demás invitados -Malucha Pinto, Matías Oviedo y Teresita Reyes-, serán parte de un nuevo capítulo de Podemos Hablar, que se estrenará a las 22:30 de este viernes.