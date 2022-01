Monserrat Bustamante, más conocida como Mon Laferte, ha generado mucha expectación entre sus seguidores con respecto al estado de salud de ella y de su guagua que nacerá en las próximas semanas.

Durante la jornada de este jueves 20 de enero, la artista chilena reveló cuál será el nombre de su hijo, lo que generó una ola de comentarios positivos y de buena vibra para la etapa final de su gestación.

Mediante una publicación de Instagram, la cantante nacional aseguró que tiene ocho meses de embarazo, que su futuro hijo se llamará Joel y que está “muy nerviosa y emocionada”.

Asimismo, internautas celebraron el tejido que confeccionó la intérprete para su futuro hijo. “Pero que calidad, te quedó increíble”, “tan talentosa”, “¿algo que no hagas”, fueron algunos de los comentarios.

Con respecto a su carrera, su última aparición musical fue hace unos días cuando estrenó su su aparición en Tiny Desk, señalando que le costó mucho cantar porque “ya casi no me da el aire“. No obstante, se mostró muy emocionada y agradecida por su participación.