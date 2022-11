El miedo de Pablo Mackenna en medio de su lucha contra el cáncer: “Mi papá y abuelo se murieron de eso”

Pablo Mackenna será parte de un nuevo capítulo de La Divina Comida, el cual se emitirá este sábado 26 de noviembre por Chilevisión, luego de CHV Noticias Central.

En el espacio también participarán las actrices Tamara Acosta y Mariana Derderián, y el periodista Francesco Gazzella; sin embargo, una de las declaraciones más reveladoras vendrá de parte del conductor de televisión.

Es que Mackenna sorprenderá al hablar sobre su lucha contra el cáncer, padecimiento que le fue diagnosticado hace un año.

“Tú hace rato, un buen rato, estás viviendo una enfermedad bien al límite, una enfermedad bien cruda“, le dice Gazzella para preguntarle al respecto.

“Me mejoré de un cáncer, tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo, me salió un tumor en la vejiga, es cáncer de cigarro totalmente”, reveló el animador.

Según contó, aunque dejó de fumar por un tiempo, luego volvió a hacerlo. “Tengo que estar en control permanente, es algo que te acompaña como un fantasmita, mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer“.

“¿Qué cosas han cambiado en ti en tan corto tiempo?”, le replicó Gazzella.

“Tienes más clara la sensación de finitud. Lo que me pasó en ese minuto, que pensaba que era algo más grave y que se había acabado, me dio mucha lata que me estuviera robando tiempo de la cosecha“, respondió.

De acuerdo a sus palabras, Mackenna tenía varias cosas pendientes, tanto creativas como familiares: “Que el tiempo sea tiempo de calidad“.

