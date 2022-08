Pablo Rojas saca aplausos en redes sociales con versión de un clásico de Joe Vasconcellos

Pablo Rojas, ganador de la reciente temporada de The Voice Chile, sorprendió a sus seguidores tras compartir una íntima versión de un clásico del cantautor chileno Joe Vasconcellos.

A través de su cuenta de Instagram, el joven oriundo de Curicó publicó un video donde interpreta la canción Huellas, tema incluido en el disco Toque (1995) de Vasconcellos.

“No podía dejar de compartirles lo de hoy”, señaló el ex participante del programa de talentos de Chilevisión, quien además aparece acompañado de dos músicos.

El registro ya acumula más de 15 mil “me gustas” y varios comentarios de usuarios, quienes aplauden la interpretación de Rojas. “Eres tremendo artista y tu voz es magia, gracias por compartir tu talento” y “se me pone la piel de gallina” fueron parte de los comentarios.

Cabe mencionar que en entrevista con CHV Noticias, el joven artista indicó que esta canción formaba parte de la lista de temas que propuso para audicionar en The Voice Chile. Sin embargo, finalmente se presentó con En el silencio negro de la noche de Alexandre Pires.

“Buscaba una canción que la gente conociera, pero que no haya sido el principal hit de Alexandre Pires (…) Así fui buscando y me encontré con esta canción que me gustó mucho, porque cambia del verso al coro”, afirmó sobre el tema de Pires.

Revisa la publicación de Pablo Rojas acá: