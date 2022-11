“Lento, muy romántico…”: Pablo Rojas entrega detalles de su primer sencillo y su vida después de The Voice

Pablo Rojas, el flamante y popular ganador de The Voice, viene saliendo de un ensayo musical. Está preparándose para un evento, uno de los tantos que tiene en su vida tras salir del programa de Chilevisión.

El joven de 23 años todavía siente la emoción de sus exitosas dos presentaciones en la Teletón, donde tuvo la oportunidad de cantar junto al Pollo Fuentes y Forest una moderna versión de Te perdí, pero también la experiencia de presentarse ante un completo Estadio Nacional.

En conversación con CHV Noticias, entregó detalles sobre su próximo lanzamiento, que será el primer sencillo de su carrea musical, de la mano del contrato que ganó con Universal, y un adelanto de su primer disco; su actual relación con Gente de Zona y también reveló que “ya estoy preparando mi banda”.

La Teletón

Consultado sobre su presentación en la cruzada solidaria, Rojas reveló que en una primera instancia lo llamaron para cantar en el teatro, por lo que se sorprendió cuando lo invitaron al recinto ñuñoíno.

“Forest es súper humilde, el Pollo también, un siete, y logramos hacer un trabajo súper bonito”, recordó sobre el primer show en el teatro.

“Yo estaba muy emocionado por eso y me llaman para la obertura del Nacional (…) y me caí de espaladas, es la media oportunidad para un artista emergente como yo”, agregó sobre la segunda presentación en la que cantó con Vesta Lugg y otros artistas chilenos.

“Creo que este es un paso muy importante para mí, como artista, quiero que ojalá sean muchas más las veces que pueda estar en un escenario como ese… Salí de ahí con muchas ganas de volver a cantar y con motivación”, añadió. “Ya estoy preparando mi banda para otros conciertos”, adelantó.

Su vida después de The Voice

Con calma, esa es la definición que utilizó para describir cómo se ha tomado la vida tras quedarse con el primer lugar de The Voice y también que no se ha “querido saturar con esto porque es muy nuevo para mí”.

“Estos tres meses han sido de trabajo, producciones, estoy preparando mi equipo, conociendo artistas, productores para en el futuro poder crear música con ellos o simplemente crear esa red de apoyo en base a profesionales destacados”, comentó.

Sin embargo, fue claro en asegurar que todavía no realizará un “concierto particular, porque quiero que sea a lo grande, quiero sorprender a la gente, entregarles algo de calidad”.

Ver esta publicación en Instagram

“Lo que ahora mismo estoy haciendo es producir música, que es lo que más me interesa. Tengo mucha música que espero sea lanzada pronto”, dijo emocionado.

Su primer sencillo: “Siempre he sido muy romántico”

El próximo proyecto en la vida del músico es su primer sencillo que “será lanzado en unas semanas más”, el cual viene de la mano con el contrato que ganó en el programa de Chilevisión con Universal.

“El objetivo es que después pueda crear un disco con canciones mías, que ya están, porque yo siempre he compuesto”, detalló y confesó que “voy a sacar un sencillo ahorita mismo, prácticamente”.

Si bien el nombre de la canción y la fecha del lanzamiento son sorpresa, aseguró que “puedo decir que estén muy atentos a la segunda y tercera semana de noviembre”. Aunque sí adelantó a nuestro medio cuál será el estilo del tema.

“Es un tema lento, muy romántico, muy triste también… no puedo decir que es una balada, porque no lo es completamente, es más un soul o un R&B (Rhythm and Blues), es lo que yo hago, lo que me gusta hacer”, confesó.

“No puedo dar el nombre aún, pero trata sobre los errores que cometemos como personas al dañar a nuestros seres queridos algunas veces, al ser que más amamos y cómo tenemos que cargar el peso de esa culpa”, continuó e invitó a estar “muy atentos a mis redes sociales”.

Ver esta publicación en Instagram

“Siempre he sido un romántico”

Con respecto a la versión de Pablo que su fans van a poder ver, el joven comentó que “siempre he sido muy romántico, me gustan los lentos, nunca me he limitado a un género musical porque me gusta mucho experimentar (…) me gusta más lo alternativo y variar en la estructura de los temas”.

“Lo que van a poder encontrar más en mí es el R&B, soul, el lento romántico, pero también mucho del funk, del pop”, dijo Rojas, mientras que sus influencias van por el lado de Michael Jackson, TOTO, música hip-hop y Anita Tijoux.

“Mis románticos siempre tienen un poco de todo eso, el bip pegado del hip-hop o un poco más de intensidad”, detalló.

Ver esta publicación en Instagram

Su actual relación con Gente de Zona

Pablo reveló que aún está en contacto con Gente de Zona, quienes cumplieron la labor de coach en el programa.

“Siempre me están hablando, yo les estoy mandando buenos deseos”, recordó. “Ahora acaban de terminar su gira y sé por ahí que van a venir a Chile pronto”, añadió.

Tampoco olvidaron su participación en la Teletón: “me dijeron felicidades, ya eres una estrella, sigue adelante, gracias por tomar nuestros consejos y nos vemos pronto porque ya vamos a estar por allá”.

Ver esta publicación en Instagram

Sesiones en vivo

Uno de sus proyectos más recientes que acaba de estrenar son las sesiones en vivo que transmite en su canal de YouTube, idea que surgió luego de estar en The Voice.

La primera fue con Clara Müller, ex concursante, con quien interpretó Aleluya y alguien a la que describió como “muy importante para mí dentro del programa, fue con la cual yo pude lanzarme y dar este enorme paso, con ella fui viral, la gente pedía mucho esa canción”.

Este miércoles lanzará el segundo capítulo, en el que las personas podrán ver “una nueva faceta mía, no es una balada como tal, puede ser un romántico, pero es más atrevido”.

“Es una propuesta súper interesante y bueno después voy a presentar temas míos en formato acústico, que son cero producción, los invito a que estén atentos a esas sorpresas (…) siempre en el canal de YouTube a modo de preview para el sencillo”, declaró.