Pamela Díaz reveló detalles de la querella contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia

Pamela Díaz rompió el silencio sobre la querella que presentó poco tiempo atrás en contra de la modelo Adriana Barrientos y el periodista Hugo Valencia.

Una exclusiva que será parte del próximo capítulo de Podemos Hablar que se estrena esta noche de jueves, a partir de las 22:30 horas por Chilevisión.

Hay que recordar que esta acción judicial se enmarca en unas declaraciones que lanzaron los panelistas de Zona Latina, quienes se colgaron de unas palabras emitidas por Daniela Aránguiz.

Ambos implicados comenzaron a bromear con que La Fiera, quien también fue parte de ese programa, habría ingresado marihuana al establecimiento e incluso la tacharon de “narcotraficante”. Palabras en tono jocoso que causaron la molestia de la comunicadora.

¿Qué dijo Pamela Díaz sobre la querella?

En su participación en PH, Pamela Díaz se sinceró sobre aquello que la motivó a acudir a la Justicia: “Yo no acusaría a nadie de lo que no es”.

“En primer lugar, no soy narcotraficante, y segundo, no llevé marihuana ni menos maleta con setenta y tantos kilos (de droga). Y yo no gané $1.200 millones; si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá”.

“Además, si fuera narco, Adriana Barrientos… los narcos no se mueven de esa forma, en un programa y conversando con la gente”, expuso.

Siguiendo con su defensa, Pamela también planteó algo personal con la modelo: “La actitud de Adriana es bastante rara, porque yo la vi el otro día en una fiesta, se me acerca -ella estaba media entonada- y conversamos un rato. Yo no tengo problema en dirigirle la palabra”.

“Hay temas personales que me afectan”

Regresando a la causal de su querella, la ex panelista de televisión argumentó cuál es la gravedad del asunto, bajo su perspectiva.

“Tener humor y tirar la talla, yo lo puedo entender. A mí me gusta la televisión y yo me ca… de la risa y todo, pero cuando ya pasai’ un límite (…) Yo me sentí como que en algún momento iba a salir en las noticias“, relató.

“Además no soy nada de eso. Me da lo mismo que digan lo que quieran de mí, que tiren la talla de que ando con uno o con otro, de que me separé. Hagan lo que quieran y digan lo que piensen, yo vivo de la televisión hace muchos años y sé cómo se maneja, pero cuando son mentiras… hay mentiras que puedes dejar pasar y no generan atados, y otras que sí me molestan“, continuó.

Al ser consultada por JC Rodríguez si es que se sintió ofendida por ser tratada de algo que no es, ella confirmó que “sí” y que esto incluso tuvo repercusiones para su familia.

“Hablé con mi mamá y mi papá que justo estaban en Miami, mi hijo que estaba viajando a la universidad, entonces igual los molestaron y hay temas personales que a mí me afectan“, reveló.

