Paty Cofré le da con todo a Piqué tras conflicto con Shakira: “Le quiebro una pata… ¡no juega más a la pelota!”

Durante la última transmisión de Podemos Hablar, emitido la madrugada de este viernes, el conductor Jean Philippe Cretton hizo participar a una de las invitadas de un divertido momento.

Se trata de Paty Cofré, histórico rostro del humor en la televisión nacional. Apenas comenzaba el programa de Chilevisión cuando el conductor le mostró el video de la sesión de Shakira con Bizarrap para luego preguntarle si se había enterado de la polémica con Gerard Piqué, pregunta que la invitada responde afirmativamente.

“Nosotros como equipo dijimos: ‘¿Cómo sería esto si es que Paty Cofré fuera Shakira? Y de repente llega, el hombre se porta mal, le es infiel, y Paty Cofré tiene que hacer una canción. Ese coro dura quince segundos, y en esos quince segundos del coro, Paty le canta qué cosas”‘, propuso Cretton.

“Pucha, me faltaría, tendrían que ser más de quince segundos”, replicó la humorista.

De ese modo, el conductor le dio 30 segundos a Cofré para que hiciera sus descargos en contra del futbolista, que ya lleva semanas en la polémica.

“¿Piqué… el nombre más encima? Tiene un nombre más hueón que la cresta”, comenzó criticando la comediante.

“Si me viene a mi cagar así, me deja con dos crías y se va con una que tiene el cu… más chico, ni cagando. Le saco la concha…, le quiebro una pata y el día del pi…juega a la pelota, no va a jugar nunca más a la pelota el hueón, qué se ha creído”, soltó con todo.

“Me sacó chispa y después me bota, esa huea no la aguanto. Qué se vaya a la chucha el concha…”, terminó la comediante, quien hizo reír al animador durante todo su descargo.

“Deberías haber asesorado a Shakira porque yo creo que fue muy suavecita la canción”, comentó Jean Philippe, a lo que Cofré respondió que Shakira fue “demasiado suave” con la letra de su canción.

