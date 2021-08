Un nuevo programa de conversación se estrenó anoche por las pantallas de Chilevisión bajo la conducción de Julio César Rodríguez, más conocido como JC, quien entrevistó a la Subsecretaria de Salud, Paula Daza.

En el primer capítulo del programa Pero con respeto, el animador conversó sobre varios temas con uno de los rostros del Ministerio de Salud (Minsal), entre los que le preguntó cómo funciona el momento en el que deben contestar las preguntas que los periodistas les formulan en los balances COVID-19.

“¿Sabe cuándo va a tener que responder?”, le preguntó JC a Paula Daza y agregó que “¿nunca le han dado ganas de decir ‘y por qué tengo que responder yo’?”.

Lee también: Camila Moreno protagonizará el primer recital masivo en Chile post pandemia

Ante la interrogante que muchos se han hecho en ese momento, la Subsecretaria de Salud Pública le respondió: “me ha tocado que cuando yo estaba y el ministro no ha podido estar por distintos motivos, yo le paso la pregunta que no sé a Dougnac y ahí me desquito”.

“¿Pero Dougnac se queda dormido? porque tiene una voz como que viene despertando…” continuó JC. “No, está muy lúcido, muy atento”, contestó Daza entre risas.

“Ya, pero ¿nunca se han equivocado y le han pasado alguna pregunta que nada que ver?”, insistió el animador, pero Daza explicó que “no, en general no, pero si no sé, digo que no sé”.

Lee también: Con una sonrisa y una medalla: Biles regresó a los Juegos Olímpicos y consiguió un celebrado bronce

En el programa, la subsecretaria también habló de sus blusas y de la cuenta de Instagram que se dedica a analizar sus atuendos, ante lo que confesó que sí ha visto el perfil y que “a lo mejor es bueno usar los colores fuertes porque muchas de las cosas que me dicen es que tengo los ojos medios chicos, caídos después de un año, entonces a lo mejor usar estos colores así hace que la gente me mire la blusa y no la cara”.