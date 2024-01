Paula Pavic acusó “asfixia económica” de Chino Ríos: “Dejó de pagarme todas mis tarjetas”

Paula Pavic, ex pareja de Marcelo Ríos, dio a conocer nuevas dificultades que enfrenta en pleno proceso de separación, apuntando a una “asfixia económica” por parte del ex tenista.

La desarrolladora personal será parte de Podemos Hablar, capítulo que se estrenará este viernes desde las 22:30 horas, y entregará detalles sobre el quiebre con el deportista. Pero no sólo eso, sino que además acusó que serían sus propios hijos quienes están viviendo las consecuencias negativas detrás de esto.

Así lo confirmó Pavic, quien sostuvo que el divorcio “los está afectando en este momento” no sólo a nivel emocional, sino que además monetariamente.

Tarjetas bloqueadas y acuerdo de tuición

“Él (Marcelo) dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa en octubre”, expuso. Así mismo indicó que “yo he estado octubre, noviembre y diciembre pagando todos los gastos de él y de la casa con las tarjetas de créditos, ni siquiera con lo mío, porque yo no tengo esa cantidad tampoco“.

En concreto, dijo que posee 20 tarjetas de crédito que, con sus cupos, por el momento solventan todo esos gastos. Pero mensualmente indicó que “estoy pagando los mínimos”.

“Por ejemplo, los niños que piden comida por Uber Eats, les sale como que ya no pueden pedir porque está bloqueada la tarjeta. Ahí también siento que él está siendo… como que no es él el que está tomando esas decisiones”, explicó.

Al ser consultada sobre el argumento del Chino Ríos para no pagar durante estos meses, Pavic contó que era por recomendación de sus abogados. Una medida que tendría que adoptar hasta conseguir un acuerdo de separación.

“Yo quiero llegar a un acuerdo, pero el acuerdo que él me ofreció incluía que yo no me quedara con los niños, y mi abogado me dijo que era una falta de respeto lo que estaba diciendo”, detalló.

“Me hizo sentir que mis 16 años con él valían menos que su auto. Su auto vale 450.000 dólares y él quería llegar a un acuerdo conmigo por menos que su auto”, sentenció.

El relato exclusivo de Paula Pavic podrás verlo en el estreno del próximo capítulo de Podemos Hablar, por las pantallas de Chilevisión, a partir de las 22:30 horas de este viernes 5 de enero.

