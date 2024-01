Paula Pavic confesó que conocía a polola de Chino Ríos antes de su separación: “Fuimos de vacaciones”

Paula Pavic, ex pareja de Marcelo “Chino” Ríos, es una de las invitadas al próximo capítulo de Podemos Hablar de este viernes, por las pantallas de Chilevisión. Una instancia donde reveló, entre otras cosas, algunos aspectos desconocidos sobre la relación del ex tenista con su actual pareja.

Según comentó en el espacio, y tal como ya se había revelado anteriormente, la polola del ex deportista tiene 18 años y se hace llamar Christin Chelsea.

“Ella se pone así en su Instagram, pero el apellido es Roberts. Ella es la hija de su personal trainer“, comenzó contando Pavic sobre la joven.

Pero aprovechó de lanzar un antecedente clave, y es que ella conoció a Christin antes de su separación con Ríos y las sospechas de que algo podría surgir entre ambos, nacieron en ese preciso momento.

“En septiembre estuvimos de vacaciones todos juntos, con ella y sus papás. Se supone que ahí no pasaba nada“, agregó.

“Siento que esa también es una de las razones por la que tomamos la decisión, porque yo veía que él estaba con su vista en otro lado. No me refiero a ella en específico, pero sí siento que yo no era lo suficiente para él“, complementó.

“Él es muy machista”

Por otro lado, la desarrolladora personal fue consultada respecto de la presencia de Christin en la casa que aún comparte con Ríos y sus hijos.

Al respecto, señaló que “a mí me da lo mismo siempre y cuando tengamos los mismos derechos si estamos en la misma casa”.

“Si él decide que él puede traer a quién quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quién yo quiera a mi casa; a mi mamá, por ejemplo”, sostuvo.

Panorama diferente si es que se tratara de un futuro pololo, asegurando que probablemente “(Marcelo) no lo dejaría entrar, obvio, pero tampoco yo lo haría”.

“Él es muy machista, su papá, su entorno. Generalmente, yo creo que me muevo en un entorno muy machista, en el entorno familiar. Mi mamá es machista, su mamá es machista. Estoy acostumbrada a esa visión machista“, cerró.

