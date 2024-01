Paula Pavic e intención de Marcelo Ríos de tener tuición de sus hijos: No quiere dar pensión

Paula Pavic es una de las invitadas a Podemos Hablar, donde se refirió a su quiebre matrimonial con Marcelo Ríos y repasó varios temas, entre ellos, la tuición de los hijos que tienen en común.

“Yo no creo que se pueda hacer cargo de los niños. Eso es para evitar tener que dar una pensión por los niños, esa es la razón por la que los niños tendrían que quedarse con él”, le comentó a Jean Phillip Cretton, conductor del espacio.

Junto a lo anterior, declaró que “no creo que sea una decisión de él ni que él lo quiera así. Yo creo que es un tema de estrategia de abogados”.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de irse de la casa para que sea Ríos quien se haga cargo del cuidado de los menores.

“No me veo lejos de los niños. Más encima, en la situación en la que plantean que yo debería irme sola a un departamento de dos dormitorios y que yo puedo ver a los niños cuando quiera, es como ‘ok’, o sea, los voy a ver a su casa, me siento en el living de su casa y juego con ellos en el living de su casa y después me voy a mi casa. No tiene sentido en ninguna parte, por donde lo vea no tiene sentido”, acusó.

