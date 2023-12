¿Pedro Pascal en Chile? Redes estallan con foto que lo mostraría en Aeropuerto de Santiago

Pedro Pascal está en Chile. O al menos así lo aseguran diversos usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron eufóricos ante la viralización de una foto que habría sido tomada este martes en el Aeropuerto de Santiago.

Según se aprecia en la imagen, el actor nacional posó junto a un fan en la losa del recinto capitalino.

Al protagonista de The Last Of Us se le ve sonriente, con una mascarilla a medio rostro, vistiendo de un polerón gris y un jockey azul marino.

Sin embargo, pese a que muchos y muchas ya dan por sentada esta ilustre visita a nuestro país, aún no es posible confirmar si es que efectivamente se trata de una imagen actual o si corresponde exactamente al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Eso sí, esto fue suficiente para que sus fans posicionaran el nombre del actor como trending topic en X, compartiendo múltiples memes sobre su eventual visita.

Mira la foto de Pedro Pascal a continuación:

Pedro Pascal with a fan in the Arturo Merino Benitez airport pic.twitter.com/Ui4O4kH08Q — Melipilla Crave (@ChileanCrave) December 19, 2023

