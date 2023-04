“Yo le dije «cómo sigo sin ti»”: Pollo Valdivia compartió íntimo miedo por cáncer de Claudia Conserva

Más de nueve meses han transcurrido desde el diagnóstico de cáncer de mama que recibió la comunicadora Claudia Conserva, iniciando inmediatamente un tratamiento que la ha mantenido alejada de las pantallas, más no de las redes sociales.

La animadora entrega continuamente actualizaciones sobre su estado de salud. Paralelamente, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, su esposo, ha utilizado las plataformas para referirse a esta enfermedad y lo difícil que ha sido enfrentarla. Aunque no imposible.

En el último capítulo de Podemos Hablar, del cual él será parte y se emitirá la noche de este viernes por Chilevisión a las 22:30 horas, ahondó en relación a esta experiencia y entregó detalles sobre los avances que ha tenido Claudia en esta lucha.

“Las cosas han ido mejorando con el tiempo, pero fueron períodos largos de angustia, pena y de incertidumbre“, partió diciendo.

Junto a lo anterior, expuso que “ella está mejor, no se le ha dado el alta. Es un proceso largo y los que han sido afectados por este tipo de enfermedades saben eso”.

“Ha sido largo porque parece que la pena y el dolor no terminan nunca, pero rápido porque con la disciplina y la constancia que ha tenido Claudia hemos visto resultados”, precisó.

“Tú no sabes si esto (cáncer) se va a detener o si alguna vez se detiene. Hemos estado rodeados de buenas energías, por medio mío, le envían mucha energía a la Claudia. Yo llego a la casa y le cuento todo el amor que recibe por medio de la gente, es algo genuino“, continuó el comunicador.

“Cómo sigo sin ti”

Refiriéndose a los miedos que despertó este hecho, y recordando que su hermano falleció también a causa del cáncer en la década de los ’70, manifestó que “uno por mucha experiencia que tenga en este tipo de situación, aquí se trata de perder a la mujer de mi vida. Yo le dije ‘cómo sigo sin ti’. Los niños harán sus vidas, pero qué hago yo solo”.

“Me daba una pena inmedible, sentir que perderla era desgarrador, el temor a la pérdida te deja devastado. Me daba mucha impotencia, sentía que no tenía nada a mi alcance para ayudarla, por que solo queda creer en que la medicina resulte”, se sinceró.

Al cierre de su participación en el programa de Chilevisión, el animador hizo un análisis de la salud en el país, afirmando que “debería ser gratuita y de calidad de verdad, no se deberían hacer bingos, en Chile no se debería morir nadie por no tener el dinero para poder enfrentar una enfermedad”.