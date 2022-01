Este lunes 3 de enero, y tras su exitoso estreno por las pantallas de Chilevisión, Doctor Milagro emitió su segundo capítulo y nuevamente fue trending topic en redes sociales con el hashtag #DoctorMilagroCHV.

En la plataforma, muchos destacaron al joven médico perteneciente al trastorno del espectro autista (TEA) y que deslumbra a todos con su inteligencia, pero también hubo críticas a uno de los colegas que protagonizó un particular momento en el hospital.

La trama gira en torno al doctor Ali Vefa, interpretado por el actor Taner Ölmez (35), quien desde el primer momento impresionó con sus grandes habilidades en la medicina, pero también por sus problemas para socializar y comunicar. Una característica que lo llevaría a enfrentarse con el Dr. Ferman, personificado por Onur Tuna (36), quien es el cirujano estrella del recinto y se sentiría opacado por su aprendiz.

Ferman es el profesor a cargo de Ali mientras él trabaja como residente en el hospital, y en este segundo capítulo vivieron un tenso momento que provocó la rabia de los seguidores y seguidoras de la teleserie turca.

Ali habría tomado una arriesgada decisión respecto de un paciente luego de someterlo a un chequeo sin que le fuese solicitado. Fue así como el doctor logró descifrar qué estaba mal con el niño y así dar paso a un diagnóstico que salvó su vida, reclamando que debía ser operado urgentemente. Esto le fue informado al doctor Ferman, quien hizo caso omiso a las recomendaciones.

Por lo mismo, mientras Ferman estaba en otra cirugía, Ali decidió operar al niño por su cuenta, desatando la furia de su profesor a cargo. Finalmente, todo resultó de forma exitosa y quedó en evidencia la obstrucción intestinal que estaba afectando al pequeño paciente.

Al término de las intervenciones, Ferman interceptó a Ali de una manera muy dura y al frente de todos los demás profesionales.

“¿Crees que esto es un juego? ¿Cómo creíste que podías operar a alguien el primer día? Ambos pacientes pudieron morir”, le dijo entre gritos.

“Desde ahora ya no habrá malentendidos, quiero que repitas después de mí: No soy cirujano“, añadió.

Impactado por la situación, Ali repitió “no soy cirujano” y “no volveré a intervenir con ningún otro paciente”.

“Porque no pertenezco a este hospital, repítelo”, continuó Ferman insistentemente mientras subía el tono de su voz. Todo ante la mirada atónita del resto de los compañeros que no hicieron nada ante esa humillación.

Sin embargo, esto fue visto por Beliz Boysal, dueña del hospital y pareja de Ferman. Rápidamente llegó hasta donde estaban ambos doctores y detuvo lo que ocurría.

Todo esto produjo la indignación de usuarios y usuarias que decidieron acudir a Twitter para descargarse en contra de quien parece ser el villano de la ficción.

