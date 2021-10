Este domingo se emitió la primera final de Yo Soy All Stars, donde se conocieron a los seis súper finalistas que competirán en la Gran Final de hoy lunes.

En la emisión de ayer entre las 22:42 y las 01:31 horas, el programa alcanzó 10,8 puntos de rating, con lo que lideró la sintonía con distancia respecto de la competencia. En el mismo horario, TVN logró 5,3 puntos; Mega 7,8 y Canal 13 8,8.

En la emisión de ayer y luego de una reñida competencia, Jean Philippe Cretton y Millaray Viera, los conductores del programa, recibieron el sobre con el resultado de los súper finalistas que competirán para obtener el cupo del mejor imitador de esta última y cuarta temporada.

El primero de ellos fue Fermín Opazo, el imitador de Marc Anthony, quien pasó a la gran final con el 21,39% de los votos por el público. “Agradezco a la vida, agradezco a Dios y agradezco a Yo Soy por hacer este noble programa que nos trajo, de alguna manera, un bálsamo entre tanta nostalgia“, fueron las palabras de Opazo.

La segunda fue Tamara Aguilar, la imitadora de Ana Gabriel, quien obtuvo el 17,18% de la votación. “Creo que, sin desmerecer a estos tremendos artistas, hemos sentido el cariño de la gente; de mi gente, de la calle. Para mí es un honor”, comentó Tamara.

Lee también: Chilevisión revela fecha de estreno de ¿Quién es la máscara?

El tercero fue Cristóbal Osorio, el imitador de Raphael, con un 13,82% de la votación generada por el público. “Súper emocionado de haber podido llegar hasta acá; fue una linda temporada con altos y bajos”, dijo el imitador del español.

El cuarto fue Fabián Alvear, el imitador de Sandro, quien obtuvo un 12,66% de los votos por el público. “Más que feliz, más que pagado, yo hace rato que lo que hago, lo hago por el cariño, de verdad, que me entrega el público, a través de redes sociales, de mensajes, en los shows”, comentó Alvear.

El quinto que obtuvo un 10,78% de los votos del público, fue Iván Gac, el imitador de Brian Johnson. “A lo largo de la competencia, siempre he agradecido a mi familia, a la gente que está en la casa apoyando, al jurado, a toda la producción, y lo sigo haciendo”, fueron las palabras de Gac.

Y finalmente, la sexta súper finalista que obtuvo un 6,56% de la votación en la página web de Chilevisión, fue Camila Chacón, la imitadora de Mon Laferte. “Vine a darlo todo, no más, no esperaba nada… Gracias a todos, a mis compañeros que me quieren tanto” fueron las emotivas palabras de Camila al haber sido escogida por el público.

¿Cómo se vota?

En este Gran Final que se vivirá este lunes, el público en sus casas será quién tendrá el poder de coronar al ganador de esta cuarta temporada 2021.

Para participar de la votación, las personas deberán realizar tres sencillos pasos: