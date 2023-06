“Estaba totalmente ebrio”: Rafael Garay confirmó que dio recordada entrevista al salir de club nocturno

Esta mañana, en conversación con Contigo en la mañana, Rafael Garay confirmó lo que se especuló por un largo tiempo: Concedió una entrevista bajo los efectos del alcohol en 2011.

“Es verdad (que venía saliendo de un club nocturno) en Vitacura. Me habían llevado. Estaba totalmente ebrio“, confesó a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

El recordado episodio ocurrió durante un noticiero matinal de TVN y, tras su aparición, Garay se escudó al señalar que había consumido pastillas tranquilizantes, lo cual, en esta oportunidad, descartó tajantemente.

“Imagínate tú te mandas una cagada así, ¿qué vas a decir? ‘mira sí, tengo destruida mi vida, estoy alcoholizado’. Ahí no había problemas de plata, no administraba plata de terceros. Yo creo que los pocos que supieron, no soy quién para juzgar intenciones, pero yo creo que no tuvieron las herramientas, no supieron cómo frenarme”, reflexionó.

Si bien reconoció que “estuvo fuera de control” , también puntualizó en el hecho de que no estuvo rodeado de buena compañía, pues la mayoría de sus amigos no repararon en el estado de su salud mental en aquel periodo.

“¿Me lo tomaba solo? 10 o 15 amigos alrededor mío, todos avivándome la fiesta. A nadie le importaba que estaba alcoholizado, que estaba hundiéndome”, dijo en el programa de Chilevisión.