¿Railessia autorizado? Raimundo reveló qué pasará con Alessia tras ser eliminado de Gran Hermano

La eliminación de Raimundo Cerda dejó a sus seguidores con muchas interrogantes respecto de su paso por Gran Hermano Chile y el futuro que le espera a su incipiente romance con Alessia Traverso, a quien le dio un beso de despedida que impactó al resto de sus compañeros.

En su arribo a Chile, el ex jugador fue recibido por el equipo digital de Chilevisión, respondiendo diversas preguntas asociadas a su salida y también otras situaciones que ocurrieron dentro de la casa, tal como sus peleas con Constanza y Jennifer.

La primera duda que resolvió Rai, fue cuán sorprendido quedó luego de enterarse que era el eliminado del reality por decisión del público.

“La verdad es que fue inesperado. Me llegó la placa y fue un fin de semana complicado en el que me di cuenta de hartas cosas”, confesó. Pero destacó que “uno nunca sabe la verdad. Sobre todo en el encierro, la verdad la sabe el público, así que llegó mi hora, no más”.

Respecto de las personas que más extrañará del reality en su regreso a la normalidad, nombró concretamente a tres: Seba, Fran y Alessia.

Sobre sus mejores recuerdos en su paso por el programa, Rai tuvo palabras para quienes fueron sus primeras amigas del encierro.

“Los buenos momentos que tuve con la Coni y la Pincoya en un principio, y con la Coni en particular. El Seba, las risas, los momentos de entrenamiento y con la Alessia, al final, que empezaron a pasar las cosas que no pasaron en un principio”, señaló.

Precisamente sobre Alessia, hubo una pregunta crucial que abrió las esperanzas sobre una posible relación que concretaría el shippeo “Railessia” una vez culminado Gran Hermano Chile.

Es que, según dijo Rai, “sí o sí” esperará a Alessia para quizás concretar este vínculo que nació hace un par de días en la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Síguenos en