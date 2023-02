Raquel Castillo anuncia candidatura a Reina de Viña y revela preocupación por el piscinazo: “No está de más intentarlo”

La mujer de las cinco mil imitaciones, Raquel Castillo, anunció su candidatura para Reina del Festival de Viña 2023 y todos los detalles que está preparando para quedarse con la corona.

La cantante radicada en Perú y que participó de programas de Chilevisión como Talento Chileno y Yo Soy, confesó que es uno de sus sueños y que espera que la “tercera sea la vencida”.

“La verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido”, comenzó relatando en una entrevista con Página 7.

A lo anterior, agregó que “siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás”. Además comentó que espera donar las posibles ganancias.

“Voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está de más. Además, tratar de visitar los asilos, y lugares donde estén los adultos mayores. También quiero intentar comunicarme con algunos políticos, y ver qué podemos hacer para ayudar a Chile”, indicó.

En relación al “piscinazo”, Raquel confesó que no sabe nadar, por lo que haría una propuesta distinta. “Me he ahogado en el mar y en el río de la Región de Valparaíso. He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo”.