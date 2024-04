Los descargos de Roberto Cox tras pregunta de René de la Vega sobre su vida amorosa

Este sábado, René de la Vega se enfrentó a la particular reacción de Roberto Cox tras ser consultado por su vida amorosa en La Divina Comida.

La dupla participó del programa con Nicole “Luli” Moreno y Scarlette Gálvez, con quienes tuvieron profundas conversaciones y disfrutaron de creativas preparaciones culinarias.

El descargo de Roberto Cox

En medio de la cena, Nicole Moreno le mencionó a Roberto Cox que él es “el soltero más codiciado de Chile”, causando el asombro del periodista, quien preguntó el origen de dicha declaración.

Al respecto, Scarlette Gálvez señaló haber escuchado lo mismo, lo que abrió paso a una conversación en torno a la vida sentimental de Cox, por lo que René de la Vega aprovechó la instancia para aclarar rumores.

“Oye ¿Y de los rumores? Se habla de Pamela Díaz, de Fran García Huidobro, se habla de nombres”, señaló de la Vega, quien además consultó: “¿Todos esos nombres son reales?”.

La pregunta desató las risas de Roberto Cox, sin embargo cuando el ambiente se calmó entregó duras declaraciones respecto al resguardo de su vida privada y la exposición.

“El 90% de las cosas que dicen los portales de farándula y los periodistas de farándula, que no son periodistas, tampoco es verdad”, señaló Cox.

En esa misma línea, cuestionó: “Y yo digo: ‘¿Por qué yo te tengo que reconocer a ti (a trabajadores de la farándula) con quién salgo?’ ¿Por qué yo le tengo que reconocer a gente que no conozco (…) ¿Por qué yo tengo que darle explicaciones a gente que no conozco o a un periodista de farándula?”.

El periodista precisó que existe una diferencia entre el público que lo sigue y un periodista que se acerca a preguntarle sobre el tema: “Yo hago mi vida y no me importa. Yo salgo con mis amigos, salgo a bailar y puedo hablar con absolutamente todo el mundo, hombres, mujeres, famosas, no famosas”.

Finalmente, las declaraciones de Roberto Cox impactaron a sus compañeros, quienes se sintieron identificados al ser figuras públicas y compartieron los dichos del periodista.

