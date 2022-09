Rocío Marengo reveló que está en proceso de fertilización in vitro: “No tengo pareja para buscarlo de a dos”

La modelo argentina radicada en Chile, Rocío Marengo, participó de un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, en donde vivió un emotivo momento luego de revelar que está intentado ser mamá.

En la instancia, el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, le pidió a los invitados e invitadas que avanzaran hacia el punto de encuentro “quienes hasta el día de hoy convivan con una gran pena”.

La primera en salir al centro fue la participante de El Discípulo del Chef, quien contó que cargaba con una gran tristeza tras sus fallidos intentos de quedar embarazada.

“Este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no fue posible, no salió todo como yo esperaba y fue muy duro, me ilusioné mucho”, comenzó diciendo la modelo trasandina.

Ante la consulta sobre cuándo recibió la noticia, explicó que está en un tratamiento. “Hice una fertilización in vitro, compré esperma y quise ser madre soltera, ya tengo una edad, trabajé muchísimo. No tengo pareja para buscarlo de a dos”.

En medio del relato, la argentina se vio muy emocionada, por lo que debió parar unos minutos para poder seguir contando su experiencia.

“Yo siento que yo de esta vida quiero irme siendo mamá y lo voy a conseguir”, concluyó.