Rodrigo Herrera responde a las acusaciones de su ex esposa: “Esconde una homofobia encubierta”

El periodista deportivo Rodrigo Herrera ha estado en el centro de la polémica luego que su ex esposa lo acusara de serle infiel con un hombre.

El matrimonio llegó a su fin en complejos términos, lo cual los tiene a ambos viviendo un dramático proceso legal luego que el comunicador se querellara contra ella.

En conversación con Pero Con Respeto, de Chilevisión, el comentarista aseguró que esta no es la primera vez que su ex lo difama, por lo que en esta oportunidad decidió defenderse.

De acuerdo a sus palabras, “la injuria no es que me haya tratado de homosexual, sino que es una injuria que te inventen una infidelidad y que hagan creer al resto que ese fue el motivo de la separación cuando no ocurrió. También habla mal de ella, porque esconde una homofobia encubierta”, señaló.

En esa línea, aseguró que la acusación de su ex pareja “es demasiado grave como para tomarlo a la ligera”. “Acá hubo un intento de aprovechamiento mediático que esperemos se calme y se tranquilice”, añadió.

Sobre las razones de su ex para actuar de esa forma, el periodista explicó que “pienso que ella necesitaba un enganche para permanecer en el reality y luego la cuestión se le escapa de las manos. Yo creo que en esta disyuntiva mediática, no ha salido ganando. Creo que la gente entiende que lo que hizo está mal. Yo desearía del fondo de mi corazón que ella estuviera en paz”.