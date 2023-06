Mostró el antes y después: El secreto de Álvaro Ballero para bajar de 89 a 79 kilos en 9 meses

Álvaro Ballero usó sus redes sociales para festejar un importante hito que a la vez esconde un tremendo esfuerzo personal: Bajó 10 kilos en apenas 9 meses.

Con dos fotografías que dan cuenta del antes y el después, el comunicador expresó su satisfacción con el logro y explicó en detalles los pasos que siguió para conseguirlo.

“Foto de hoy, 79 kilos y 10% de grasa corporal. Foto de septiembre, 89 kilos y no sé cuánta grasa, no me medí, pero al ojo deben ser entre 20% y 24%“, escribió en la publicación de Instagram.

En ese sentido, Ballero reveló que uno de sus secretos fueron algunos complementos que consumió durante el proceso: “Siempre tomando batidos de proteína, creatina, multivitamínicos y un diurético natural“, detalló.

La dieta de Álvaro Ballero

“Comer sano, equilibrado, con harta proteína, hartos vegetales y poco carbohidrato. Me salgo una vez a la semana con todo, tomo alcohol, pero vino, cerveza o espumante“, escribió también sobre sus hábitos alimenticios.

Finalmente, el ex chico reality entregó algunos tips que le sirvieron para tonificar su cuerpo. “Ejercicios enfocados a fuerza principalmente, tres días en gimnasio, separando tronco superior/inferior, para quemar la grasa, caminar/trotar en ayuno con café negro antes, por 30 a 45 minutos, tres a cuatro veces por semana”, concluyó.

Mira el antes y el después: