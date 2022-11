Sergio Rojas le responde a Gala Caldirola: “Si en mi cama estuviera Mauricio Pinilla…”

El periodista Sergio Rojas fue uno los invitados a la reciente edición de Podemos Hablar, instancia en que la que aprovechó de contestarle a la modelo española, Galadriel Caldirola.

Hace algunas semanas, la ibérica le mandó un fuerte recado al comunicador, uno de los que informó el supuesto romance entre la europea y el ex futbolista de la Selección Chilena, Mauricio Pinilla.

En este mismo programa de Chilevisión, la influencer señaló: “Sergio Rojas, lo único que te puedo decir es por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama. Preocúpate de lo que pasa en la tuya mejor”.

“Si en mi cama estuviera…”

Respecto a esto, el ex integrante de Me Late lanzó una ácida respuesta: “Si en mi cama estuviera Mauricio (Pinilla) o Iván Cabrera, créeme que me preocuparía de la mía, pero la mía es mucho más fome que la que tiene Gala”.

Rojas no se quedó ahí e insistió: “Si pasaran por ahí esa calidad de personajes, créeme que sería mucho más interesante mi cama”.

El periodista fue consultado sobre si efectivamente Gala y Pinilla tuvieron alguna relación, indicando que “yo nunca he patinado. En general, tiendo a adornar un poco las cosas, pero es como mi chaqueta, llama la atención. Toda la base siempre es una verdad”.

“Espero que, como ella me emplazó en el PH, también esperó que (diga): ‘Sabes, Sergio Rojas tenía razón. Yo estaba, estoy, no sé si estaré con Mauricio’. Cuando a uno lo pillán, es mejor quedarse callado”, concluyó.