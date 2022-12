“Me faltó la piscola”: Tío “One Kiss” cantó hit de Harry Styles en Chile y confesó su gusto por el pisco sour

Ante un Estadio Bicententario de La Florida repleto se presentó Harry Styles en su esperado regreso a Chile, interpretando sus más grandes éxitos junto con las canciones que hicieron de su último disco, Harry’s House, uno de los más exitosos del año.

A cuatro años de su última visita, el cantante inglés, además, tuvo entre sus espectadores a un carismático invitado que dejó absolutamente a nadie indiferente: Michele Biro, mejor conocido como el “Tío One Kiss”.

Detenido por sus seguidoras en cada paso que daba al interior del recinto, el famoso tiktoker asistió al concierto en el marco de su visita al país gestionada por Entel. A su vez, también aprovechó de visitar emblemáticas zonas de Santiago.

Para conocer sobre su estadía en la capital, sus aspectos favoritos de nuestro país y, por supuesto, de su fanatismo por Harry Styles, CHV Noticias conversó en exclusiva con el autor de uno de los virales más compartidos del último tiempo.

“Me falta probar el terremoto y la piscola”

En diálogo con CHV Noticias y en su primera visita a Chile, Michele Biro aseguró estar muy contento y agradecido de poder conocer esta parte del continente.

“Había venido antes a Latinoamérica, pero es mi primera vez acá“, dijo con evidente emoción. “Ha sido increíble, a cada lugar que voy la gente me reconoce“, agregó.

Por otro lado, sobre los característicos cócteles de nuestro país, el Tío One Kiss es tajante: “Estuve en Perú y entiendo la competencia por el pisco… pero disfruté mucho el pisco sour aquí“, confesó.

Y, aunque genere controversia, reveló que probó el mote con huesillo pero que “probablemente no lo volverá a hacer”. El terremoto y la piscola, en tanto, siguen en su lista de deseos, según dijo en la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHV Noticias (@chvnoticias)

“Espero una tremenda energía”

Finalmente, el creador de contenidos dijo estar muy emocionado por el concierto de Harry Styles y que esperaba una “tremenda energía” por parte del público chileno. Lo que finalmente sucedió.

“Viajar desde el otro lado del mundo a tener esta experiencia es increíble”, aseguró. ¿Su canción favorita del inglés? “Depende del día o el ánimo, pero diría que entre Watermelon Sugar, As It Was y Adore You“, dijo a CHV Noticias.