“Se empezó a poner violento”: Titi García-Huidobro reveló acoso de productor y director de televisión

Una compleja experiencia fue la que dio a conocer la actriz Titi García-Huidobro en Podemos Hablar de Chilevisión, sincerándose sobre las dos veces en que fue víctima de un violento acoso por parte de un productor y director de televisión.

Según contó, en el caso del primero, éste se le acercó para supuestamente presentarle un proyecto de trabajo porque “te está yendo súper bien en el canal, juntémonos en mi oficina”.

“Llego a su oficina y entro, muy buena onda y él detrás de su escritorio. De repente se pone de pie, corre la silla y me dice ‘me voy a sentar al lado tuyo, para que comencemos más cerca’“, continuó.

Fue en ese momento en que acercó su silla “y yo como que ahí me empiezo a poner nerviosa; me dice qué te parece y pone la mano en la rodilla, y yo dije ‘qué hago, le paro el carro, me hago la enojada, le pego una cachetada’… empiezas a pasarte todos los rollos”.

Posteriormente, la mano del productor comenzó a subir hacia su muslo, haciéndole cariño, mientras le decía “lo vamos a pasar bien”. Así, relató que en ese momento “quería puro arrancar”.

“Lamentablemente fui muy tonta, arranqué en ese momento, súper educadamente, pero me sentí súper pasada a llevar”, cerró sobre esa situación.

“Yo nunca dije nada”

La segunda ocasión ocurrió con un director de televisión, quien le ofreció ser parte del casting para un nuevo programa. Pero se habría escusado con falta de presupuesto para decirle que el reclutamiento se realizaría en su departamento.

“Se empezó a poner violento (el director), me decía ‘pero vas a ir, entonces tú no vas a poder trabajar, no sirves para esta cuestión'”, señaló.

Finalmente, la locutora radial aseguró que nunca fue al casting, “pero me sentí tan vulnerable. Yo nunca dije nada“, sentenció.